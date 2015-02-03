Радник Яценюка повідомив, що реформи силового блоку ідуть складно

Про це повідомив радник прем’єр-міністра Данило Лубківський, відповідаючи на запитання радіо "Свобода". За його словами, на сьогодні можна говорити лише про початок реформ у системі правоохоронних органів.

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"Ви знаєте про формування нових підрозділів у МВС, про велику кількість охочих долучитися до правоохоронців серед наших громадян. Це є дуже обнадійливий знак і я сподіваюсь, що реформа буде здійснена і ми отримаємо нові підрозділи, які демонструватимуть нову якість українських правоохоронців. Принципово важливою складовою цього процесу є і формування нової армії. Україна повинна наблизитися до стандартів, які переважають в НАТО", - сказав Данило Лубківський.

Уряд у жовтні 2014 року затвердив концепцію і стратегію реформування системи МВС. У вересні міністр внутрішніх справ презентував проект реформи міліції. За словами Арсена Авакова, реформа передбачає приблизно 30% скорочення складу МВС.