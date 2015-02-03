Порошенко пояснив, чому Україна ввела нові правила в’їзду для росіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові на брифінгу заявив президент України Петро Порошенко.

“Це моє доручення МЗС. Воно виконане. Це повне право суверенної держави в умовах, коли значна кількість розвідників, значна кількість диверсантів, на жаль, на нашу територію потрапляють з Російської Федерації. Посилення режиму викликано виключно турботою про безпеку України”, - пояснив президент.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав постанову Кабінету міністрів від 30 січня «Про зупинення дії окремих положень угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації».

Читайте такожРосія продовжить пускати українців за звичайними паспортами, щоб зірвати мобілізацію«Кабінет міністрів України постановляє: відповідно до статті 6 Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. Москві, зупинити з 1 березня 2015 р. дію пунктів 1 і 5 переліку документів громадян Російської Федерації для в’їзду, виїзду, перебування і пересування територією України, визначеного додатком 1 до угоди, у частині можливості громадян РФ в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років) із зазначенням належності до громадянства Російської Федерації", - йдеться в документі.