ГПУ має терміново вжити заходів для захисту Пукача – Купрій

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат України Віталій Купрій (фракція «Блок Петра Порошенко»).

«Ми, депутати Віталій Купрій і Андрій Денисенко, в даний момент подаємо у Генеральну прокуратуру заяву про злочин, який вимагаємо розглянути за прискореною процедурою, – у термін менше як 24 години. Адже завтра буде чергове засідання суду, може бути винесена ухвала, після якої Пукача переведуть до Менської колонію, де його можуть убити! Тому ГПУ має сьогодні, терміново, призначити слідчі дії, щоб захистити важливого свідка, який може дати свідчення проти колишніх вищих посадовців держави», - сказав, зокрема, Купрій.

При цьому він пояснив, що до них як депутатів звернувся громадянин Олексій Подольський, який є потерпілим у справі про вбивство журналіста Гонгадзе, і повідомив, що під час закритих судових засідань у цій справі обвинувачений Пукач багато разів заявляв про загрозу його життю. «У зв'язку з тим, що група прокурорів на чолі із заступником голови Печерського районного суду Києва Андрієм Мельником організували тиск на нього, загрожуючи його життю. За словами Пукача, погрожують йому особисто і його сім'ї, якщо він продовжить давати свідчення проти колишнього президента Леоніда Кучми», - сказав Купрій.