Спільний брифінг Яценюка та Керрі (трансляцію завершено)
18:23, 05 лютого 2015Політика
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Джон Керрі знаходиться з візитом у Києві.
Ілюстративна фотографія: Яценюк з візитом у США / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України та держсекретар США Джон Керрі проведуть спільний брифінг о 17:00.
Як повідомляв УНІАН, Джон Керрі прибув сьогодні, 5 лютого, в Київ. Тут він провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.
Станом на 18:00 брифінг все ще не розпочався.
Пряма трансляція на Першому національному. Брифінг закінчився о 19:07.
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