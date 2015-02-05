Спільний брифінг Яценюка та Керрі (трансляцію завершено)

Прем'єр-міністр України та держсекретар США Джон Керрі проведуть спільний брифінг о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, Джон Керрі прибув сьогодні, 5 лютого, в Київ. Тут він провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.

Станом на 18:00 брифінг все ще не розпочався.

Пряма трансляція на Першому національному. Брифінг закінчився о 19:07.