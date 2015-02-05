Рада призначила членів тимчасової спецкомісії з перевірки суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 315 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою до складу ТСК обрано народного депутата Владислава Голуба (від фракції партії “Блок Петра Порошенка”), доцента кафедри цивільного права КНУ ім. Шевченка Олега Первомайського (від фракції партії “Народний фронт”), менеджера програм міжнародної організації «Міжнародна підтримка медіа» Антоніну Черевко (від фракції “Самопоміч”), адвоката Тетяну Юзькову (від фракції Радикальної партії), адвоката Миколу Титаренка (від фракції “Батьківщина”).

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У пояснювальній записці зазначено, що законом від 8 квітня “Про відновлення довіри до судової влади в Україні” передбачене створення тимчасової спеціальної комісії. Вона діє при Вищій раді юстиції і її метою є перевірка підвищення авторитету судової влади та довіри громадян до судової гілки влади.

Суб'єктами комісії формування є пленум Верховного Суду України, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада.

Парламент має призначити до складу комісії 5 членів.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Вищої ради юстиції, таким чином, після призначення у ТСК представників Верховної Ради до складу комісії входитимуть 12 осіб і Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції зможе продовжити роботу, оскільки відповідно до Закону «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» комісія є сформованою за умови призначення до її складу дев'яти членів.

Від моменту утворення комісії на її адресу надійшло понад 1500 заяв про проведення перевірок суддів, за майже 300 з яких призначені відповідні перевірки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада направила до КС питання про зняття недоторканності з депутатів та суддів. Водночас голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що закон про зняття недоторканності має бути ухвалений не пізніше вересня 2015 року.