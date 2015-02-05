Яценюк запропонував позичити свої окуляри: лише Москва не бачить російських військ в Україні

Україна, втягнута у війну в Донецькій і Луганській областях, протистоїть не ополченню і не повстанцям, а регулярній російській армії, заявив під час спільного брифінгу з державним секретарем США Джоном Керрі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Єдина країна, яка не бачить присутності російських військ в Україні - це Росія. Але якщо потрібно, я можу позичити їм (російським лідерам - УНІАН) свої окуляри, - сказав прем'єр-міністр України. - Російські чоботи на українській землі. Зрозуміло, що Росія зайняла Крим, Росія зайняла частину України. Дуже важко купити ракетні комплекси на ринку в Донецьку чи Луганську. У нас є докази того, що Російська Федерація порушила міжнародне законодавства і російський президент віддав наказ окупувати Крим та схід України. Ми не воюємо з «повстанцями» або «ополченням», ми воюємо з регулярною російською армією», - сказав Яценюк.