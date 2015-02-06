Порошенко, Меркель і Олланд закликали Путіна негайно вивести війська - АП

"Президент Петро Порошенко провів понад п’ятигодинні переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом", - повідомляє прес-служба Президента.

Також у повідомленні сказано, що сторони підтримали мирне врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях і висловили сподівання, що й Росія зацікавлена в цьому. Також повідомляється, що Порошенко, Меркель та Олланд напрацювали спільні пропозиції щодо подальших кроків з метою реалізації Мінських домовленостей.

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"Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення іноземних військ з України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх заручників", - сказано також у повідомленні на сайті Адміністрації Президента.

Крім того, Президент Порошенко закликав європейських лідерів сприяти звільненню українського пілота Надії Савченко.

Сторони також обговорили можливості розвитку діалогу в Нормандському форматі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко, Меркель і Олланд вирішили залишити результати зустрічі в таємниці.