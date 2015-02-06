Генпрокурор пояснив, чому Льовочкін та інші соратники Януковича спокійно сидять у Раді

Генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що органи прокуратури не мають матеріалів щодо причетності колишнього глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна, Клюєва та народного депутата від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка до вчинення «конкретних» злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Єгора Соболєва.

“Ви шукаєте членів організованої злочинної групи Януковича, а чому в цьому залі поруч сидять Бойко, Льовочкін, Клюєв? Чому Єфремов між поїздками в Париж спокійно гуляє по Києву?”, - запитав Соболєв.

Читайте такожЯрема звернувся до генпрокурора РФ щодо екстрадиції Януковича і Ко

У відповідь Ярема сказав: «Що стосується тих людей, прізвища яких ви назвали, чому вони сьогодні не відбувають покарання чи не притягуються до відповідальності, то як тільки оперативними службами, правоохоронними органами прокуратурі будуть надані матеріали про причетність їх до вчинення конкретних злочинів, то вони будуть негайно розслідувані і передані до суду”.

У парламенті нинішнього скликання народним депутатом України є Сергій Клюєв (брат Андрія Клюєва, який за часів Януковича обіймав посади віце-прем’єр-міністра, глави АП і секретаря РНБО), тому незрозуміло, про кого з них запитував Соболєв.