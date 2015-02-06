ЄС не піде на компроміс у питанні суверенітету України

Таку заяву голова Європейської Ради Дональд Туск зробив у Брюсселі на зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ситуація в Україні погіршується з кожним днем. Як близькі друзі і партнери ЄС і США повинні продовжувати стояти пліч-о-пліч, координуючи наші зусилля і продовжуючи тиск на Росію так довго, як це необхідно. Ми не сприймаємо ніякого виду агресії, особливо агресії однієї держави проти іншої. Ми не можемо піти на компроміс щодо незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Дональд Туск.

За його словами, ЄС залишається "повністю відданим продовженню підтримки українцям, допомагаючи їм реформувати країну та стати сучасним, заможним та демократичним суспільством".

"Ми переживаємо дуже критичний момент. У цей самий день президент Путін офіційно проголосив анексію Криму. На жаль, сьогодні ситуація ще більш драматична, ніж 11 місяців тому", - наголосив Дональд Туск.