Байден: Росії не дозволять перемалювати карту Європи

Про це він заявив у п'ятницю в Брюсселі під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, передає власний кореспондент УНІАН.

"Україна зараз бореться за власне виживання. Росія продовжує ескалацію конфлікту, надсилаючи найманців та танки, ми бачимо потік зелених чоловічків, сучасних, для спецоперацій, солдатів. Зараз президент Путін продовжує закликати до нового мирного плану, коли війська в Україні. Він повністю ігнорує будь-які угоди, які його країна підписала у минулому, а він підписав не так давно, включаючи у Мінську. Ми повинні стояти, ми, США та вся Європа, повинні стояти у цей момент з Україною", - заявив Байден.

Віце-президент США наголосив, що Україна зараз потребує фінансової допомоги, тому що "вони продовжують з реформами навіть під час військового протистояння, вони мають намір просувати реформи вперед". "Я був в Україні, я зустрічався з президентом та прем'єр-міністром - вони роблять все, що в їх силах, щоб тримати віру у зобов'язання, які вони дали. Зараз - момент, коли Європа та США повинні стояти разом, стояти міцно. Росії не буде дозволено перемалювати карту Європи. Це те, що вони зараз роблять", - додав він.

Читайте такожБайден заявив про можливість нових санкцій проти РосіїКрім того, Байден зазначив, що Росія використовує "новий інструмент агресивної політики". "Вони зробили зброєю енергетику, як інструмент зовнішньої політики", - пояснив він.

Відтак, віце-президент наголосив, що "треба зробити більше" для допомоги України.