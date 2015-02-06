Подольський заявив про відвід складу суду, який розглядає скаргу на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання Подольський вніс на засіданні суду, після того, як суд відмовився задовольнити його заяву про відвід представників державного обвинувачення.

На думку Подольського, прокурори не повинні брати участі у розгляді апеляційної скарги, оскільки упереджено ставилися до Пукача під час розгляду справи у першій інстанції, а також «примушували» підсудного дати необхідні їм свідчення.

"Я заявляю вам категоричний відвід, я вам не довіряю", - сказав Подольський.

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Водночас суд задовольнив клопотання Подольського і направив до Генпрокуратури заяву про нібито скоєння протиправних дій прокурорами Романом Волошиним і Володимиром Шиловим, а також суддею Печерського районного суду Андрієм Мельником.

У свою чергу прокурори зазначили, що згідно з нормами чинного законодавства потерпілий не навів підстав для відводу складу суду.

Інша потерпіла у справі Мирослава Гонгадзе зазначила, що також не бачить підстав для відводу колегії суддів.

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"Сьогодні вранці ми всі заявили, що довіряємо складу суду, я не бачу сьогодні, на цей момент, що щось змінилося для того, щоб заявляти відвід складу суду", - сказала Гонгадзе.

У свою чергу Пукач підтримав вимогу про відвід суддів.

“Я підтримую це. Я підтримую істину і правду в цій справі", - сказав Пукач.

Заслухавши думки сторін, суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді Пукач заявив, що прокурори Шилов, Волошин і суддя Печерського районного суду Мельник примушували його в ході судового процесу не згадувати прізвищ екс-президента Леоніда Кучми і колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада в 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу у закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу повинен відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.