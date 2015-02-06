У Кремлі тривають переговори Меркель, Олланда і Путіна

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, "переговори проходять у форматі "віч-на-віч", без участі членів делегацій і будь-яких експертів", передають РИА Новости.

Читайте такожАП: Порошенко, Меркель і Олланд вчора федералізацію не обговорювали

На даний час будь-якої інформації про перебіг переговорів немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, переговори проходять у Кремлі. За інформацією прес-служби президента РФ, українських журналістів не допущено для висвітлення ходу переговорів, бо "недостатньо місця". Висвітлюватимуть цю зустріч пули глав Німеччини, Франції та Росії, додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні Ангела Меркель напередодні візиту до Москви заявила, що не впевнена, що переговори з Володимиром Путіним щодо Донбасу дадуть результат.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого лідери Франції та Німеччини перебували з візитом у Києві, де провели переговори з президентом Петром Порошенком.