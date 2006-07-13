Єхануров пропонує гратися далі, бо ”врожай збирається”

Народний депутат фракції «Наша Україна», прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що «Наша Україна» ні за яких обставин не приєднається до коаліції, до складу якої входить Комуністична партія України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив, коментуючи заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що КПУ вийде зі складу антикризової коаліції у разі приєднання до неї фракції «Наша Україна» у повному складі.

«Це страшна загроза. Не може бути й мови, щоб фракція «Наша Україна» була в коаліції з КПУ. Ми не готові створювати з комуністами коаліцію», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

На думку прем`єр-міністра, всупереч подіям, які відбуваються в парламенті, промисловість працює добре, врожай збирається, проблем немає. «Можна гратися скільки завгодно, і тим краще це буде для економіки», - вважає Ю.ЄХАНУРОВ.

Прем`єр також повідомив, що Кабінет Міністрів аналізує соціально-економічний розвиток країни за 7 місяців й найближчим часом планує відзвітувати про свою діяльність за 7 місяців року.