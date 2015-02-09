Делегація міноборони Британії обговорить у Києві реформу оборонного сектору

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Сьогодні в рамках візиту в Україну делегації міністерства оборони Великобританії міністр оборони Степан Полторак проведе зустріч з головою делегації, директором департаменту міжнародної політики безпеки оборонного відомства Великобританії Ніком Гером", - поінформував Владислав Селезньов.

За його словами, сторони обговорять поточну політичну та військову ситуацію в Україні, стан і перспективи реформування оборонного сектору України та двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Також сьогодні в міноборони відбудеться презентація зразків військового майна, переданого збройними силами Великобританії в якості гуманітарної допомоги у кінці січня.