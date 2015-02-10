На зустріч у Мінськ приїде "сірий кардинал" Путіна

"Є така інформація, думаю, що він (Сурков) прилетить", - сказав Суріков, пише РИА Новости.

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Дипломат уточнив, що планується участь Суркова в роботі контактної групи. "Ця зустріч - основна для того, щоб відбулася завтрашня зустріч "нормандської групи")", - сказав Суріков.