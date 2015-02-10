На зустріч у Мінськ приїде "сірий кардинал" Путіна
11:57, 10 лютого 2015Політика
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Помічник президента РФ Владислав Сурков планує взяти участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації в Україні у вівторок в Мінську, повідомив журналістам посол РФ в Білорусі Олександр Суріков.
REUTERS
"Є така інформація, думаю, що він (Сурков) прилетить", - сказав Суріков, пише РИА Новости.
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Дипломат уточнив, що планується участь Суркова в роботі контактної групи. "Ця зустріч - основна для того, щоб відбулася завтрашня зустріч "нормандської групи")", - сказав Суріков.
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