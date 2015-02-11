ЗМІ: переговори в Мінську відбуваються без участі делегацій
20:42, 11 лютого 2015Політика
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Спілкування лідерів Німеччини, Росії, України та Франції відбувається в Мінську без участі делегацій.
Переговори проходять без участі делегацій / twitter.com/tvrain
Про це пише БелТА.
Раніше повідомлялося, що в Мінськ на переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі прибули всі представники "нормандської четвірки".
Читайте такожПаралельно із зустріччю в "нормандському форматі" у Мінську тривають переговори контактної групиУчасники переговорів провели серію коротких зустрічей між собою.
Зокрема, повідомлялося про коротку зустріч між президентом України Петром Порошенком і президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а також заплановану зустріч між Порошенком, Меркель і Олланд.
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