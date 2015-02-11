ЗМІ: переговори в Мінську відбуваються без участі делегацій

Про це пише БелТА.

Раніше повідомлялося, що в Мінськ на переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі прибули всі представники "нормандської четвірки".

Читайте такожПаралельно із зустріччю в "нормандському форматі" у Мінську тривають переговори контактної групиУчасники переговорів провели серію коротких зустрічей між собою.

Зокрема, повідомлялося про коротку зустріч між президентом України Петром Порошенком і президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а також заплановану зустріч між Порошенком, Меркель і Олланд.