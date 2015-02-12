Документ щодо України передбачає перемир'я з 14 лютого і відведення важкої зброї - ЗМІ

Документ, який потрапив у розпорядження агентства, "передбачає, що сторони можуть погодитися припинити бойові дії на сході України на умовах припинення вогню починаючи з 14 лютого, відведення важкого озброєння і створення зони безпеки", передає РИА Новости з інформацією Рейтер.

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За даними агентства, "невідомо, чи є документ, знайдений у Палаці (Незалежності в Мінську), де пройшли переговори лідерів Франції, Німеччини, України та Росії, фінальною угодою, документом для обговорення або яким-небудь проектом". Як передає агентство, документ має назву "Комплекс заходів для реалізації мінських домовленостей".

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" почалася в Мінську напередодні ввечері. Як раніше повідомило джерело, близьке до переговорів, "нормандська четвірка" досягла величезного прогресу. За словами джерела, розроблений документ був переданий на розгляд контактній групі.