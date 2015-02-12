Путін пояснив довгі переговори в Мінську небажанням Києва контактувати з "ДНР" і "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками переговорів у Мінську в «нормандському форматі». Переговори тривали більш як 14 годин.

«Це не найкраща ніч у моєму житті. Але ранок добрий, бо, попри всі складнощі переговорного процесу, нам вдалося домовитись про головне. Чому так довго тривали узгодження? Я думаю, що це пов'язано з тим, що, на жаль, київська влада відмовляється від прямих контактів з представниками Донецької і Луганської народних республік», - сказав Путін.

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За його словами, хоча ці «республіки» невизнані, але «треба виходити з реалій життя».

«Якщо всі хочуть домовитись на довгостроковій основі побудувати відносини, потрібно піти на прямі контакти», - заявив Путін.