Курйози Мінської зустрічі: Путін зламав ручку, Лукашенко не дав йому сісти на стілець, а Лайфньюз гавкав на ТСН

Так, у пулі журналістів у Палаці незалежності, що чекали виходу «нормандської четвірки» журналіст так званого телеканалу «Лайфньюз» накинувся на журналістів ТСН і залаяв на них в буквальному сенсі цього слова.

На відео, що потрапило в мережу, видно як він, відповідаючи на питання журналістів підходить ближче до дівчини і каже: "Дівчата, давайте знайомитися. Мене звати Саша", а потім раптово гавкнув і накинувся на колег. Після чого він додав: "Йди на х.. звідси".

У свою чергу главред «гавкаючого» телеканалу Анатолій Сулейманов похвалив вчинок свого підлеглого. «На місці Саші Юнаева я цих «колег» обісцяв би просто», - написав він у своєму Twitter.

На місці Саші Юнашева я цих "колег" б обоссал просто pic.twitter.com/tA3UZ8RzYU - Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) February 11, 2015

Однак на цьому курйозні історії не закінчилися. Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі глав держав в "нормандському форматі" пішов по стопах свого колишнього колеги Віктора Януковича і теж зламав ручку. На скріншоті з відео телеканалу RT, який здійснював трансляцію з залу переговорів, видно, як Путін тримає в руці уламки зеленої ручки.

Після чого вже інший російський телеканал оприлюднив відео, на якому видно, як Путін намагається сісти на стілець і підсунути його до столу. У той же час Лукашенко, про щось розмовляючи з Меркель, сперся рукою об стілець Путіна і захопившись розмовою, не помітив спроб Путіна.

Через це президенту Росії після невдалих спроб сісти, довелося встати і дочекатися, коли Лукашенко закінчить розмову з Меркель.