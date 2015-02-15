Спільна позиція "Нормандського формату" – припинення вогню на всій лінії зіткнення

Про це йшлося під час телефонної розмови у неділю президента України Петра Порошенка з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентами Франції Франсуа Олландом та Росії Володимиром Путіним, повідомляє прес-служба глави держави.

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Президент України наголосив, що для відведення військової техніки і важкого озброєння потрібне повне і безумовне припинення вогню.

Порошенко, Меркель, Олланд і Путін відзначили необхідність створення умов для роботи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Дебальцевому Донецької області для моніторингу і верифікації режиму припинення вогню, йдеться у повідомленні.

Співрозмовники домовилися продовжити переговори у "Нормандському форматі" 16 лютого.