Порошенко закликав Меркель і Путіна вжити всіх заходів для припинення вогню в районі Дебальцевого
08:48, 17 лютого 2015Політика
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Порошенко у телефонній розмові з лідерами Німеччини та РФ обговорив режим перемир'я на Донбасі.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним закликав вжити всіх заходів для повного та безумовного припинення вогню, особливо в районі Дебальцевого.
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Як повідомляє прес-служба президента України, також Порошенко закликав розпочати відведення важкого озброєння під контролем і верифікацією спостерігачів ОБСЄ.
Сторони домовилися про продовження контактів задля виконання Мінських домовленостей.
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