Порошенко закликав Меркель і Путіна вжити всіх заходів для припинення вогню в районі Дебальцевого

Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним закликав вжити всіх заходів для повного та безумовного припинення вогню, особливо в районі Дебальцевого.

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Як повідомляє прес-служба президента України, також Порошенко закликав розпочати відведення важкого озброєння під контролем і верифікацією спостерігачів ОБСЄ.

Сторони домовилися про продовження контактів задля виконання Мінських домовленостей.