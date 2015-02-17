ГПУ отримала від грузинських колег запит про екстрадицію Саакашвілі

Про це повідомили у ГПУ уточнили, що в даний час розпочато екстрадиційна перевірка наданих матеріалів.

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"Ми отримали відповідні документи з Грузії і почали екстрадиційну перевірку", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого своїм указом президент Петро Порошенко створив міжнародну Консультативну раду реформ і призначив Михайла Саакашвілі її головою.

15 лютого низка ЗМІ повідомила, що посла України в Грузії Василя Цибенка викликали в МЗС Грузії для роз'яснень з приводу призначення Михайла Саакашвілі. За інформацією грузинських ЗМІ, невдоволення Тбілісі викликає те, що колишній грузинський президент обійняв таку посаду, будучи оголошеним на батьківщині в розшук по низці кримінальних справ.