МЗС РФ відреагував на рішення Ради про позбавлення російських ЗМІ акредитації

Таку заяву зробило міністерство закордонних справ (МЗС) РФ, передає Бі-бі-сі.

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На думку російського МЗС, це рішення "є продовженням політики по зачистці інформаційного простору країни, в якій немає місця альтернативній точці зору".

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Верховна Рада призупинила акредитацію деяких російських ЗМІ при українських органах державної влади до закінчення АТО. Сьогодні документ підписав спікер парламенту Володимир Гройсман.