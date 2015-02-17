Порошенко у розмові з Меркель закликав світ до жорсткої реакції на дії бойовиків та Росії
Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз та всю міжнародну спільноту до жорсткої реакції у відповідь на віроломні дії бойовиків та Росії.
Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив у телефонній розмові із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок ввечері.
Порошенко та Меркель засудили порушення режиму припинення вогню в Дебальцевому.
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«Це цинічна атака на Мінські домовленості», – заявив президент.
Він закликав Європейський Союз та всю міжнародну спільноту до жорсткої реакції у відповідь на віроломні дії бойовиків та Росії на сході України.
«Сьогодні світ має зупинити агресора. Звертаюся до постійних членів Ради Безпеки ООН не допустити подальшого порушення основоположних принципів і норм ООН та розгортання повномасштабних воєнних дій в самому центрі Європи», – заявив глава Української держави.