Україні потрібно скоротити список стратегічних підприємств - Саакашвілі

"Стратегічно, з точки зору безпеки, правильно приватизувати (державні компанії - УНІАН). Треба скоротити список так званих стратегічних підприємств, тому що вони служать прикриттям для розкрадання України. Дуже важливо зрозуміти, що це треба робити невідкладно", - сказав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі вважає, що зарплату чиновникам в Україні потрібно підняти до декількох тисяч доларів

Також голова консультативної ради реформ зазначив, що головним інструментом боротьби з корупцією може стати лише підвищення зарплат чиновників.

"Дуже легко говорити популістськи: "давайте не платити держчиновникам зарплати, тому що людям важко". Сьогодні по тих зарплатах, які ми бачимо у ваших держчиновників, вони або дійсно святі, або вони практично всі крадуть", - сказав Саакашвілі.

У зв'язку з цим екс-президент Грузії висловив надію на швидке скасування закону про верхню межу зарплати чиновників.

Як повідомляв УНІАН, Указом від 13 лютого Президент України Петро Порошенко створив консультативну міжнародну раду реформ і призначив його головою Михайла Саакашвілі.

Довідка УНІАН. Дорадча Міжнародна рада реформ - консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозицій і рекомендацій щодо здійснення та впровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. Рада буде залучати іноземних експертів до реформування українського законодавства, а також підвищувати рівень міжнародної підтримки України.