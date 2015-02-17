У Генпрокуратурі не підтверджують і не спростовують інформацію про звільнення Єфремова - джерело



Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Генпрокутурі.

«Наскільки я знаю за рішенням суду він міг внести суму застави і наскільки я знаю за нього це зробили, а тому за рішенням суду він міг бути звільнений з-під арешту, але наразі невідомо чи висунуто йому якісь обвинувачення і чи затриманий він знову через нові обставини, які виникли у справі», - зазначив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, суд обрав колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн. застави.

Як зазначається в обґрунтуванні судового рішення, суд дійшов висновку, що є ризики переховування колишнього голови фракції Партії регіонів від слідства, тиску на свідків та виїзду за кордон.

Відповідно до рішення суду, у разі не внесення вказаної суми грошових коштів до 14 квітня, Єфремов буде утримуватися під вартою, в іншому разі - він буде випущений з-під варти з моменту сплати 3,6 млн грн застави. Також суд постановив, щоб Єфремов здав свій за кордонний паспорт представникам органів слідства.