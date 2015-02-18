Парубій: по активістах Майдану і співробітниках "Беркуту" "працював" російський спецназ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав колишній комендант Майдану, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, він висловив таке застереження на раді Майдану.

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На думку Андрія Парубія, їх дії полягали в несподіваних, жорстких атаках на майданівців, і провокації конфлікту.

"Якщо ми опинялися на тому чи іншому етапі у позиційному протистоянні, то воно через 15-20 хвилин переростало в активне. Саме тому на останньому етапі Майдану я практикував походи. Їх перевага полягала в тому, що ми не стояли на місці і, відповідно, коли колона рухається, зменшується ймовірність появи жорсткого конфлікту", - розповів Андрій Парубій.