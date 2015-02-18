Парубій: по активістах Майдану і співробітниках "Беркуту" "працював" російський спецназ
15:37, 18 лютого 2015Політика
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На останньому етапі Майдану було помітно, що починає діяти третя сила, можливо, це були російські спецслужби.
Парубій розповів, хто працював за активістам і працівникам Беркуту / news.liga.net
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав колишній комендант Майдану, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, він висловив таке застереження на раді Майдану.
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На думку Андрія Парубія, їх дії полягали в несподіваних, жорстких атаках на майданівців, і провокації конфлікту.
"Якщо ми опинялися на тому чи іншому етапі у позиційному протистоянні, то воно через 15-20 хвилин переростало в активне. Саме тому на останньому етапі Майдану я практикував походи. Їх перевага полягала в тому, що ми не стояли на місці і, відповідно, коли колона рухається, зменшується ймовірність появи жорсткого конфлікту", - розповів Андрій Парубій.
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