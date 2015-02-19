Порошенко хоче бачити поліцейську місію ЄС в якості миротворців у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ганом.

"Я проінформую пана комісара про рішення, яке вчора прийняла РНБО, про запрошення до України миротворчих підрозділів, бажано у форматі поліцейської місії ЄС, яка має діяти на підставі рішення Ради безпеки ООН", - сказав він.

"Цей миротворчий контингент, ми бачимо необхідність його введення для забезпечення дотримання миру на Донбасі і контролю за українсько-російським кордоном у Донецькій і Луганській областях. Ми розглядаємо майбутню місію ЄС в рамках спільної політики безпеки і оборони, як найоптимальніший варіант миротворчої операції", - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.

При цьому він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу.

18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

Сьогодні, 19 лютого, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі заявив, що верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фередіка Могеріні у разі отримання від Києва запиту щодо направлення на Донбас поліцейської місії ЄС має його проаналізувати, щоб потім винести на обговорення держав-членів.