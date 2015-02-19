Росія пропонує направити свої кадри для роботи місії ОБСЄ на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав на брифінгу в Москві.

«В ОБСЄ вже розпочата робота з визначення модальності і конкретних кроків у перерахованих напрямках, в першу чергу, в плані спостереження за припиненням вогню і відведенням озброєнь. Ці завдання має вирішувати Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, що працює на Україні з березня минулого року. З свого боку ми готові активно сприяти її роботі, підтримувати її у фінансовому, матеріально-технічному і кадровому плані», — сказав Лукашевич.

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Він підкреслив, що відповідно до підписаного 12 лютого Комплексу заходів з виконання Мінських угод, на ОБСЄ покладається вкрай відповідальне завдання із забезпечення ефективного моніторингу і верифікації режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних засобів – супутників, безпілотних літальних апаратів, РЛС.

Лукашевич нагадав, що під спостереженням місії ОБСЄ має бути здійснене «виведення всіх іноземних озброєних формувань, військової техніки, найманців з території України».