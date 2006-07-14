Екологічна катастрофа: 4 ставки під Києвом забруднені нафтопродуктами

У четвер о 14.08 у с. Софіївська-Борщагівка Києво-Святошинського району на поверхні каскаду чотирьох ставків на річці Нивка було виявлено масляні плями від нафтопродуктів загальною площею близько 1,5 кв. км.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 19.00 комунальною аварійно-рятувальною службою Київської міськдержадміністрації розпочато роботи по очищенню води, до яких залучено 18 осіб і дві одиниці техніки. Вжито заходів по недопущенню попадання забрудненої води у річку Ірпінь. Представниками СЕС району відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень. Причина забруднення встановлюється.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України у Київській області.