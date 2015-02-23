Комітет ВР з євроінтеграції і європарламентарі проведуть засідання на Донбасі
Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції планує в квітні провести на Донбасі розширене засідання за участю європейських парламентарів.
Про це сказав голова української частини комітету асоціації "Україна-ЄС" Остап Семерак після експертної дискусії на засіданні комітету з питань європейської інтеграції.
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"У нас прийнято рішення про те, що найближчим часом ми проведемо виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, це буде розширене засідання, на яке будуть запрошені також члени української частини комітету асоціації і наші партнери з Євросоюзу", - розповів Остап Семерак.
За його словами, за попередніми оцінками, таке засідання має відбутисяв квітні цього року.
"Зацікавленість наших партнерів з Євросоюзу під час наших двосторонніх зустрічей свідчить про те, що є великий інтерес у європейських політиків власними очима бачити існуючий стан справ, і очевидно, це продиктовано тим, що різні міжнародні місії дають різні оцінки, які іноді між собою, - я маю на увазі - конфліктують", - зазначив Остап Семерак.
Також він додав, що поки ще місце проведення не вибрано, але попередньо обговорювалося, що це може відбутися в Маріуполі або іншому місті Донецької області.