Комітет ВР з євроінтеграції і європарламентарі проведуть засідання на Донбасі

Про це сказав голова української частини комітету асоціації "Україна-ЄС" Остап Семерак після експертної дискусії на засіданні комітету з питань європейської інтеграції.

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"У нас прийнято рішення про те, що найближчим часом ми проведемо виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, це буде розширене засідання, на яке будуть запрошені також члени української частини комітету асоціації і наші партнери з Євросоюзу", - розповів Остап Семерак.

За його словами, за попередніми оцінками, таке засідання має відбутисяв квітні цього року.

"Зацікавленість наших партнерів з Євросоюзу під час наших двосторонніх зустрічей свідчить про те, що є великий інтерес у європейських політиків власними очима бачити існуючий стан справ, і очевидно, це продиктовано тим, що різні міжнародні місії дають різні оцінки, які іноді між собою, - я маю на увазі - конфліктують", - зазначив Остап Семерак.

Також він додав, що поки ще місце проведення не вибрано, але попередньо обговорювалося, що це може відбутися в Маріуполі або іншому місті Донецької області.