У прокуратурі повідомили, що розслідують дві кримінальні справи щодо посадовців НБУ

21:18, 24 лютого 2015
Політика
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Разом з цим, у прокуратурі Києва наголосили, що ніякої підозри голові НБУ Валерії Гонтаревій не оголошували.

Фото УНІАН

Прокуратура розслідує два кримінальні провадження стосовно посадових осіб НБУ, повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно, передає Радіо Свобода.

«Перше – за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), друге – за статтею 367 ( службова недбалість). Але змушена вас розчарувати, вони жодним чином не стосуються теперішнього курсу долара. У основу першого покладено заяву фізичної особи, громадянина Яковенка А.В., в основу другого – рішення Печерського суду, яке було винесено ще у грудні минулого року (коли долар був по 12 гривень)», – написала Яхно на своїй сторінці в Facebook.

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Вона наголосила, що це фактові провадження, ніякої підозри голові НБУ Валерії Гонтаревій не оголошували. 

Допис by Алёна Яхно.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Києва розслідує кримінальне провадження щодо глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

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