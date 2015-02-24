У прокуратурі повідомили, що розслідують дві кримінальні справи щодо посадовців НБУ

Прокуратура розслідує два кримінальні провадження стосовно посадових осіб НБУ, повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно, передає Радіо Свобода.

«Перше – за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), друге – за статтею 367 ( службова недбалість). Але змушена вас розчарувати, вони жодним чином не стосуються теперішнього курсу долара. У основу першого покладено заяву фізичної особи, громадянина Яковенка А.В., в основу другого – рішення Печерського суду, яке було винесено ще у грудні минулого року (коли долар був по 12 гривень)», – написала Яхно на своїй сторінці в Facebook.

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Вона наголосила, що це фактові провадження, ніякої підозри голові НБУ Валерії Гонтаревій не оголошували.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Києва розслідує кримінальне провадження щодо глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.