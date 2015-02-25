ГПУ не надала доказів, що Єфремов розпалював міжнаціональну ворожнечу - суддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в обгрунтуванні рішення Печерського районного суду Києва, яким відмовлено у задоволенні клопотання прокуратури про взяття Єфремова під варту.

Обгрунтовуючи відмову у задоволенні клопотання прокуратури, слідчий суддя Оксана Царевич, зокрема, зазначила, що згідно з висновками лінгвістичної експертизи, наданої стороною обвинувачення, у висловлюваннях Єфремова не міститься ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Також суддя зауважила, що претензії та критика на адресу влади, що лунали з боку Єфремова, не можуть розцінюватися як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а ознаки протиставлення за територіальною ознакою також не є такими, що можуть кваліфікуватися як розпалювання саме міжнаціональної ворожнечі, про що стверджує у своїх матеріалах прокуратура.

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Слід також зазначити, що прокурор, який підтримував клопотання, відмовився давати будь-які коментарі з приводу рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.

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18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та внесла до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Сьогодні, 25 лютого, Печерський райсуд Києва обрав Єфремову у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі запобіжний захід у вигляді застави в 60 тис. грн.