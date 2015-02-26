Савченко не може бути розмінною монетою в руках Кремля - депутати Європарламенту

15:02, 26 лютого 2015
Політика
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У Європейському парламенті закликають російську владу негайно звільнити українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко, та наголошують, що вона не може бути розмінною монетою в руках Кремля.

REUTERS

Відповідна заява голови комітету Європарламенту із закордонних справ Елмара Брока (європейські народники, Німеччина) та голови делегації ЄП по Україні Андрія Пленковича (європейські народники, Хорватія) була поширена сьогодні у Брюсселі.

Брок і Пленкович назвали «жахливим» рішення Московського міського суду про відхилення апеляції на рішення про продовження досудового утримання Савченко під вартою до 13 травня. «Це рішення є жахливим і може пояснюватися тільки політичними мотивами, тому що для її утримання під вартою взагалі немає правових підстав. Це також суперечить духу Мінських домовленостей», - наголосили євродепутати.

Читайте такожСавченко заявила, що до наступного засідання суду може не дожитиЯк заявили Брок і Пленкович, «для російської влади настав час взяти на себе відповідальність і виконати без будь-яких умов зобов’язання щодо мирного врегулювання». «Надія Савченко не може бути розмінною монетою в руках Кремля, вона повинна бути звільнена без зволікання», - наголосили вони.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

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