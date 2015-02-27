Інспектори ДАІ, які відмовилися йти до нової патрульної служби, отримають роботу в інших підрозділах

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.

На думку міністра, працівники столичної ДАІ могли не подати заявки для проходження конкурсу до нової патрульної служби з ряду причин. Проте ці працівники матимуть можливість подати заявку в наступний етап набору кандидатів, або ж їм запропонують роботу в інших підрозділах поліції, сказав Аваков.

За його словами, одним з таких підрозділів найближчим часом стане служба дільничних інспекторів, яким планують розширити повноваження. Крім того, у відомстві будуватиметься єдиний спецпідрозділ на кшталт американського «S.W.A.T», а також нова система карного розшуку, зазначив глава МВС.

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«Я зараз називаю ті категорії міліції, які найближчим часом зазнають реформування, будуть отримувати імпульс, і в яких теж буде різке підвищення заробітної плати», – підкреслив він.

За словами Авакова, кожен з інспекторів матиме змогу отримати роботу. Вік значення не матиме: від того, що кандидатові 40, 45 або 38 років, це не стане кінцем його кар’єри, сказав він.

Глава МВС зазначив, що по кожній особовій справі ретельно працюватимуть представники кадрових підрозділів. Кожному з інспекторів буде зроблена пропозиція.

«Будь-яка наступна пропозиція буде кращою за ту, в якій ви перебуваєте. Я хочу, щоб ви це почули», – наголосив Аваков.