Навколо Донбасу потрібно побудувати нову "Берлінську стіну" - Newsweek

Але при цьому лідери ЄС і США не звертають увагу значно важливіший вибір, який перед ними постав: як впоратися з Росією Володимира Путіна.

Про це на сторінках Newsweek пише директор проекту з вивчення світового устрою і стратегії Brookings Institution Томас Райт. На його думку, сьогодні в Донбасі триває війна не лише за суверенітет України. На карту поставлено фундаментальні засади європейської системи безпеки, пише ZN.

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"США і Євросоюз створили і підтримують регіональний порядок, заснований на інститутах, верховенстві закону і об'єднаннях, які відкриті для всіх країн. Але Росія вважає такий порядок порушенням її права на роль в Європі. В Кремлі вважають свою країну великою державою зі сферою впливу", - йдеться в статті.

Таким чином раніше оглядачі писали, що в США доводиться обирати між новою Холодною війною і потуранням російським примхам. Однак Райт вважає, що є й інший сценарій, який передбачає осучаснення політики стримування Росії.

На його думку, нове стримування повинно бути регіональним, а не глобальним, оскільки Росія загрожує лише Європі. Крім того, воно повинно базуватися на звичайному озброєнні без нарощування ядерного арсеналу.

Також автор радить Заходу протистояти саме режиму Володимира Путіна, а не Росії як такій. Він нагадує, що в часи Холодної війни США і Європа протистояли в першу чергу тиранії Йосипа Сталіна. І Коли президент США Дуайт Ейзенхауер не наважився піти на розрядку відносин з Радянським Союзом після смерті тирана, прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчіль назвав це історичною помилкою.

Тому зараз Захід повинен дати росіянам зрозуміти, що він готовий повернутися до нормальних відносин за умови певних змін у зовнішній політиці Росії. Також Райт радить НАТО дати зрозуміти Кремлю, що всі країни-учасниці будуть рішуче виконувати 5-ту статтю про спільну оборону.

Крім того, на його думку, ЄС і США повинні змінити своє ставлення щодо України. Райт цитує журналістку Ен Еплбаум, яка писала: "Збудуйте нову Берлінську стіну навколо Донбасу у вигляді демілітаризованої зони і ставтеся до решти України, як до Західної Німеччини". Оглядач додає, що Київ не може вистояти самостійно проти агресії Москви. Тому йому необхідна підтримка Європи і США у захисті тих територій країни, які він контролює.

Також Євросоюзу варто звернути увагу на радикалів і популістів, яких фінансує Кремль, і які намагаються зруйнувати об'єднання. Їхня діяльність в Європі може закінчитися поверненням континенту до сфер впливу, про що мріє Путін. Раніше видання Frankfurter Allgemeine писало, що Захід зможе стримувати агресивного Путіна лише за допомогою страху.

"Наприклад, чи наважився б Путін на окупацію Криму, якби знав, що в України є ядерна зброя?" - йдеться в статті.

В цей же час, США прописали у своїй стратегії нацбезпеки стримування російської агресії. Крім того, підкреслюється, що Вашингтон продовжить "накладати значні витрати на Росію" за допомогою санкцій, а також інших засобів в умовах боротьби з дезінформацією Москви шляхом поширення правди.