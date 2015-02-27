Яценюк прокоментував питання можливої відставки Гонтаревої: Проблема не в особистості глави НБУ

Основна проблема, яку переживає банківська система України, полягає у відсутності довіри населення до інституту Національного банку як регулятора, заявив в інтерв`ю центральним телеканалам прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Проблема у нас не у голові Нацбанку, а у відсутності довіри до інституту Національного банку, – сказав Яценюк. – Банківська система – це гроші, гроші люблять тишу і спокій».

При цьому, коментуючи питання можливої відставки голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, Яценюк зазначив, що це питання знаходиться у компетенції парламенту і президента, але якщо ситуація вимагає кадрових рішень, то «їх не можна затягувати». «Проте не можна зациклюватися на персоналіях», – зазначив глава уряду.