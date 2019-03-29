Чому виборцю слід бути відповідальним

Кримінальним кодексом чітко визначено, які дії виборця є злочинними, та за які порушення закону він буде засудженим. Які дії виборця можуть бути розцінені як незаконні та за що людина може понести кримінальну відповідальність? Законом заборонено:

● Отримувати бюлетень та голосувати на декількох виборчих дільницях. Повторне голосування є злочином. Отримання бюлетенів на виборчій дільниці на якій виборець не зареєстрований також є злочином. Виборець, перш ніж отримувати бюлетень має переконатися, що він внесений до списків цієї виборчої дільниці. Перевірити наявність своїх даних у списку виборців людина може заздалегідь, або зробити це у день виборів.

● Виносити бюлетень з виборчої дільниці, бо це буде кваліфіковано як викрадення або приховування бюлетеня. Якщо викрадений бюлетень спробують використати на іншій дільниці, то така спроба також є незаконною.

● Видавати бюлетень особі, яка не значиться як виборець на цій дільниці.

● Видавати заповнений бюлетень. Виборець має сам його заповнювати. У випадку, якщо виборцю надається заповнений бюлетень він зобов'язаний відмовитися від його отримання та повідомити про цей факт поліцію або спостерігачів. Законом передбачена таємниця голосування.

Фотографування у день виборів із заповненим виборчим бюлетенем та розповсюдження цього фото є розголошенням таємниці голосування. Тобто, якщо особа сфотографувалася із бюлетенем та показала це фото стороннім особам або розмістила його у соціальних мережах, або будь-яким іншим чином розповсюдила результат свого голосування, то це є злочин, за який особа може бути обмежена у волі на строк до трьох років.

Виборці мають знати, що якщо їм пропонують у разі «правильного» голосування будь-які інші блага, це також є злочином

Актуальними залишаються випадки підкупу виборців. Виборці мають знати, що навіть якщо вони тільки погодилися, тобто прийняли пропозицію, отримати гроші після того, як проголосують за певного кандидата, то вони вже вчинили злочин. Наразі не тільки отримання грошей за свій голос, а й прийняття пропозиції на отримання грошей вже кваліфікується як злочин.

Також виборці мають знати, що якщо їм пропонують у разі «правильного» голосування будь-які інші блага, це також є злочином. Наприклад, людині обіцяють підвищення по роботі або надання позачергової відпустки, або відгул, або працевлаштування когось із знайомих, або будь-які інші блага на користь особи або її знайомих. Все це, з точку зору закону, є неправомірним, та тягне за собою відповідальність. Ба більше, до кримінальної відповідальності можуть притягуватися всі особи: і ті що пропонують неправомірну вигоду, і ті, що її приймають.

В залежності від того, які дії вчинила людина, вона може бути притягнута до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу. За порушення закону під час виборів особі може бути назначене покарання від штрафу у розмірі від 1700 до 5100 гривень або обмеження волі до трьох років. В залежності від злочину, судом навіть може бути призначено покарання у вигляді реального позбавлення волі строком до семи років.

Зінаїда Чуприна, адвокат, керівник кримінальної практики Юридичної компанії «RIYAKO&PARTNERS»