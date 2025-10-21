Пєсков також звинуватив країни Європи у "підбурюванні" України до продовження війни.

Точної дати зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна наразі немає, деталі саміту ще не обговорювались. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Розуміння про точну дату саміту Путіна і Трампа зараз немає", - цитують його російські медіа.

Він також висловився про ймовірну участь лідерів країн Європейського Союзу в переговорах у Будапешті.

"Говорити про можливу участь лідерів країн Євросоюзу в саміті Росія-США в Угорщині передчасно, деталі зустрічі ще не обговорювались", - сказав Пєсков.

Крім того, речник Кремля звинуватив країни Європи у "підбурюванні" України до продовження війни.

Також Пєсков прокоментував інформацію, яка ширилася в російських ЗМІ, про те, що Путін може прилетіти в Будапешт нібито на одному літаку із Трампом. Таку ідею озвучив раніше депутат російської Держдуми Михайло Делягін.

"У Кремлі ставляться до повідомлень про можливість прибуття Путіна в Будапешт на одному літаку із Трампом як до фантастичної версії", - зазначив прессекретар диктатора.

Зустріч Трампа й Путіна в Будапешті

Як повідомляв раніше УНІАН, 16 жовтня Трамп і Путін домовилися зустрітися в Будапешті, щоб обговорити закінчення війни між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президентів США і Росії. "Якщо ми справді хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас?" - сказав він. На запитання журналістки західного ЗСІ, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Утім, стало відомо, що зустріч Трампа і Путіна в Будапешті може не відбутися. CNN дізналося, переговори держсекретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, яка мала передувати зустрічі лідерів, відкладена, оскільки "позиція Росії не зазнала суттєвих змін і залишається максимально жорсткою". За словами джерела видання, наразі малоймовірно, що Рубіо рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна й Трампа наступного тижня.

