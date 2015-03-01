ЗМІ: Українському консулу все ж вдалося побачитися зі свідком вбивства Нємцова

Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на джерело, близьке до посольства країни.

Раніше депутат Верховної Ради Остап Семерак заявив про порушення прав Дурицької, якій не дозволяли зустріч з дипломатичним працівником.

Як пояснював Семерак, співробітники російських правоохоронних органів насильно утримують Дурицьку на приватній квартирі після допиту у відділенні поліції. Він також зазначав, що, наскільки йому відомо, Дурицька перебуває в статусі свідка.

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«На даний момент вона не перебуває у відділенні поліції. Її відвезли на квартиру, і на квартирі, де вона перебуває, є охорона, яка не дозволяє їй покинути приміщення. У неї немає можливості поїхати до себе додому в Київ. Наступний важливий момент - статус, в якому вона перебуває, їй дозволяє це зробити», - розповідав депутат.

Нагадаємо, раніше Консул України в Москві Геннадій Брескаленко повідомив про те, що місце перебування громадянки України Ганни Дурицької, яка супроводжувала російського опозиціонера Бориса Нємцова на час вбивства, поки невідомо. Він також повідомив, що зустрітися з 23-річною дівчиною йому не вдалося.