Десниця Іоана Хрестителя вилікувала від глухоти 4-місячну Дашу

Щоб прикластися до святині, яку в столицю України привезли в середу ввечері, люди займали чергу до храму вчора о третій ранку. А до десятої в Києво-печерській лаврі вже було не проштовхнутися: черга в Хрестовоздвиженський храм, де зараз знаходяться мощі, витягнулася майже на кілометр. Дворик храму щільно оточений спецпідрозділом міліції «Беркут». Ті, хто вже приклався до десниці, б`ють поклони біля виходу з храму. Серед інших і жінка з немовлям. Тут одна з бабць упустила скляну банку з картоплею. Малятко обернулося і заплакало.

- Ще! Впустіть щось ще! - раптом закричала мама дівчинки, розгублено озираючись на всі боки. Народ знітився і мовчки дивився на дивну прихожанку.

- Ну поплескайте тоді! Давайте! Тільки станьте подалі! - кричала жінка.

Ніхто не плескав. Тоді жінка почала трясти маля, раз у раз повторюючи:

- Дашенька, чуєш?! Так? Ти чуєш маму?

Дівчинка у відповідь заплакала ще сильніше і не зводила очей з чоловіка, який голосно звав свого сина. Потім жінка несподівано заспокоїлася і замовкла. Притисла до грудей Дашеньку і, тихо посміхаючись, застигла біля храму. Потім впала на коліна. Люди знизали плечима і пішли у своїх справах.

- Пробачте, а що трапилося? - поцікавилися ми у жінки, яка представилася Наталією з Київської області.

- Як що? Але ж Дашка нічого не чула, не реагувала на звуки. Вона від народження глуха. Лікарі сказали - назавжди. А тут таке! Але я знала, я молилася! Тільки Христос знає, як я молилася! А чоловік не вірив, не хотів у Лавру пускати. Господи, а якби я його послухала?!

ДОВІДКА Святий Іоанн Хреститель (Предтеча), або «посланець» Христа, який передбачив його прихід, утворює сполучну ланку між Старим і Новим Заповітом. Він останній у ряду старозаповітних пророків і перший святий Нового Заповіту, в якому розповідається його історія. Іоанн Хреститель, син священика Захарії і праведної Єлисавети, був родичем Христа по матері. У віці приблизно 30 років він вийшов на берег Іордана проповідувати покаяння і готувати народ до прийняття Спасителя. Він сподобився хрестити (десницею, тобто правою рукою) Ісуса у водах Іордана і підтвердив таємничу появу Пресвятої Трійці в день Хрещення Спасителя. Земне життя Іоанна Предтечі закінчилося стратою – за наказом царя Ірода пророкові відрубали голову. Тіло святого поховали в Севастії, потім євангеліст Лука переніс праву руку Іоанна Хрестителя в Антинохію, а коли виникла небезпека її захоплення мусульманами, християнську святиню перевезли до Константинополя. Пізніше вона опинилася на Мальті, а в 1799 році, коли Мальтійський орден очолив Павло I, передав правицю Предтечі до Росії. Після революції 1917-го року святиня покинула межі цієї країни і з тих пір зберігається в Чорногорії.

Комсомольская правда в Украине