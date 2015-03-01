Гончаренко залишать у московському відділку міліції як мінімум до завтрашнього ранку - джерело

Про це УНІАН повідомили в посольстві України в Москві.

”Олексій Гончаренко затриманий за ”непокору законним вимогам поліції. Це дуже розпливчаста стаття. Його збираються утримувати до завтрашнього ранку, після чого повезуть до суду для розгляду справи про адміністративне порушення”, - сказав співрозмовник агенства.

Як повідомляв УНІАН, Гончаренко був затриманий під час траурної ходи в пам`ять Бориса Нємцова в центрі Москви.

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Гончаренка доставили в ВВД. У нього забрали мобільний телефон. Пізніше у відділок міліції прибули слідчі СК РФ, які проводять допит у справі про злочини проти громадянина РФ під час трагедії в Одесі.

За даними відомства, Гончаренао допитують за обставинами кримінальної справи, порушеної у Росії за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, 1 ч. ст. 105, п. ”З” ч. 2 ст. 117 КК Росії ”замах на вбивство і катування громадянина Російської Федерації під час трагічних подій в Одесі 2 травня”.