У понеділок вранці депутати знову піднімуть питання про відставку Гонтарєвої - ЗМІ

Пленарне засідання Верховної Ради, на якому мають розглядати "реформаторські" законопроекти, від яких залежить отримання Україною кредиту МВФ, почнеться в понеділок о 16 годині. Перед цим, об 11:00 відбудеться засідання фракції "Блоку Петра Порошенко" на якому будуть розглядати спірне питання - відставку глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої, повідомляє LB.ua.

За даними джерел видання, сьогодні доля Гонтарєвої піднімалася на засіданні ради коаліції, і "Самопоміч", і Радикальна партія і "Народний фронт" висловилися за її відставку перед прийняттям законопроектів. "Батьківщина" теж схильна підтримати таке рішення, тоді як Блок Порошенка не готовий дати всі свої голоси за нього. Завтра вранці вирішиться, чи будуть депутати президентської фракції голосувати за звільнення Гонтарєвої чи ні.

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У середу на нараді в Адміністрації президента за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюкоа та інших високопосадовців Порошенко висловив підтримку Гонтарєвій. Оскільки депутати почали бунтувати, в четвер на раді коаліції голова фракції БПП Юрій Луценко сказав, що Гонтарєва може сама написати заяву про відставку. Проте вже в п'ятницю на засіданні фракції БПП, куди прийшли представники уряду, Луценко знову почав ухилятися від цього питання.

Нагадаємо, що депутати повинні ухвалити урядові законопроекти з поправками до бюджету і податковий кодекс найближчими днями. Ці документи були узгоджені з МВФ і потрібні для того, щоб 11 березня Рада директорів фонду остаточно схвалила нову кредитну програму для України.

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Перший транш нового кредиту повинен вступити відразу ж після 11 березня і може скласти до 10 млрд доларів. Ці гроші вкрай необхідні, щоб стабілізувати фінансову ситуацію в країні і не допустити подальшого обвалу гривні.