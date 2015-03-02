МВС: за розгін мітингувальників під НБУ звільнено начальника Печерського райвідділу

Про це повідомили в МВС України.

"За фактом подій під НБУ 26 лютого було створено комісію для об’єктивного з’ясування обставин, за час роботи комісії було зібрано та опрацьовано наявні фото та відеоматеріали, опитано 70 військовослужбовців НГУ та 7 працівників міліції, 22 громадянина", - повідомили в МВС.

Комісія дійшла висновку, що керівництво Печерського РУ МВС не надало належної оцінки обставин, що склалися щодо проведення акції під НБУ, не забезпечило кількісну та якісну охорону громадського порядку.

"Було проігноровано можливість будь-яких провокацій, а також невдоволення діями учасників акції з боку пересічних громадян", - зазначено у звіті.

"У зв’язку з цим начальника Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Карпіка С.М.. звільнено. Комісією внесено пропозиції про звільнення заступника начальника – начальника міліції громадської безпеки цього ж управління Соцького В.С., який в даний часвідсторонений від виконання обов’язків", - повідомили в МВС.

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Також комісія ухвалила рішення про накладення на заступника начальника – начальника міліції громадської безпеки ГУМВС у Києві Коваленка І.О. дисциплінарного стягнення – догани.

"Начальнику ГУМВС у Києві Терещуку О.Д. вказано на низьку організацію діяльності підлеглих в частині забезпечення охорони громадського порядку у Києві", - йдеться у повідомленні МВС.

Під час роботи комісією буде надано оцінку ролі керівництва Нацгвардії України під час подій біля будівлі НБУ.

"Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності інших посадових осіб буде ухвалено за результатами роботи комісії та надання їхнім діям правової оцінки", - додали в МВС.

Матеріали розслідування буде направлено до ГПУ для прийняття рішення згідно з законодавством.