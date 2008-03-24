Ющенко поставив хрест на Тендерній палаті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як повідомляє прес-служба Президента, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України - уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН.

«Сьогодні Президентом підписано закон, яким скасовано існування Тендерної палати та Міжвідомчої комісії», - наголосив І.ПУКШИН.

Він також додав, що парламент прийняв даний закон лише завдяки принциповій позиції глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада України скасувала діючу редакцію Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Цим законом передбачається доручити Кабінету міністрів протягом двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти. Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв станом на 17 листопада 2004 року.