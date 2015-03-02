США шукають підрядника для переміщення військових по Україні

Про це йдеться в повідомленні на сайті державних закупівель уряду США, передає "Апостроф".

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Передбачається, що підрядник повинен забезпечити все обладнання, транспорт і персонал, необхідний для забезпечення транспортування військовослужбовців США, які будуть відправлені в Україну для підготовки української армії. Як повідомляється на сайті, місцем перебування американських військовослужбовців стане Львів та Львівська область. Підготовка бійців Нацгвардії буде здійснюватися на Яворівському полігоні у Львівській області.

Нагадаємо, раніше представники США повідомляли про намір надіслати своїх військовослужбовців в Україну для підготовки бійців Національної гвардії. За попередніми даними, американські військовослужбовці вже з наступного місяця займуться підготовкою 600 українських військових.