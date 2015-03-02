Пайєтт: США виділять 120 млн доларів для оснащення української армії

Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в ефірі "Інтера", пише Dialog.ua.

Ці гроші підуть на оснащення і навчання українських бійців, про постачання летальної зброї поки що невідомо.

Читайте такожПайєтт: бойовики на Донбасі є продовженням російських збройних сил

"Єдине питання, яке ще обговорюється - це чи має (допомога) включати в себе оборонну летальну зброю", - заявив посол.