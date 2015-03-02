Пайєтт: США виділять 120 млн доларів для оснащення української армії
01:18, 02 березня 2015Політика
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США виділять 120 млн доларів для навчання військових ЗСУ та придбання оснащення для України.
REUTERS
Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в ефірі "Інтера", пише Dialog.ua.
Ці гроші підуть на оснащення і навчання українських бійців, про постачання летальної зброї поки що невідомо.
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"Єдине питання, яке ще обговорюється - це чи має (допомога) включати в себе оборонну летальну зброю", - заявив посол.
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