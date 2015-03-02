Яценюк наголосив, що міжнародні кредити дадуть можливість стабілізувати гривню

Урядовий пакет законопроектів дозволить стабілізувати ситуацію і поступово вийти на економічне зростання в 2016 році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради під час розгляду законопроектів, необхідних для проведення реформ та отримання допомоги МВФ.

«Ухвалення урядового пакету реформ дозволить Україні отримати допомогу на погашення зовнішніх заборгованостей, поповнення золотовалютних резервів та отримати 3,5 мільярда доларів прямих інвестицій в економіку», - наголосив він.

Яценюк висловив вдячність народним депутатам за спільну роботу, яку вони протягом останніх двох тижнів проводили з урядом «з метою ухвалення наступного пакету складних, але правильних економічних реформ в країні».

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Він зазначив, що ці реформи потрібні не для Міжнародного валютного фонду, а для України:

«Під час роботи з фракціями коаліції низка питань, які були в наших партнерів по коаліції, була знята. І дуже багато пропозицій від депутатів та парламентських фракцій були сприйняті урядом», - зазначив він.

Глава Кабміну повідомив, що напрацьовані загалом 17 законопроектів. Ухвалення цих проектів законів, за його словами, є попередніми умовами для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу.

Яценюк нагадав, що минулого року уряд із парламентом вже ухвалили низку пакетів реформ.

«Саме завдяки цьому в 2014 році Україна отримала 9 мільярдів доларів США. Водночас 14 мільярдів доларів ми виплатили зовнішнім кредиторам за кредитами, які не ми брали. Але це дало можливість Україні не зайти в дефолт і далі продовжувати роботу з нашими іноземними партнерами», - сказав він.

Яценюк окремо зазначив, що зовнішній державний гарантований борг в аналогічний період минулого року становив 72 млрд доларів США, а на сьогодні уряд скоротив борги української держави майже на 4 млрд доларів.

Новий пакет зовнішньої допомоги, підкреслив глава уряду, передбачає фінансову допомогу протягом чотирьох років: «Це так звана програма Extended Fund Facility (механізм розширеного кредитування. – ред.) Міжнародного валютного фонду».

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У цьому пакеті передбачені декілька траншів допомоги, і загальний її обсяг становитиме 25 млрд доларів США: «17,5 мільярдів доларів із них – це безпосередня фінансова допомога Міжнародного валютного фонду – кредити за дуже низькою процентною ставкою і тривалі в використанні».

Додатково 7,5 млрд доларів – це фінансова допомога країн «Великої сімки» та низки інших країн, які дадуть можливість стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в Україні, сказав прем’єр.

Яценюк підкреслив, що кредити, які отримує Україна, «не йдуть на споживання»: «Ми не можемо і не маємо права, і ніхто не дає кредити на те, щоби збільшувати пенсії, зарплати, фінансувати армію. Це є відповідальність уряду, відповідальність держави».

«Основні шляхи використання цього кредитного ресурсу – це, найперше, погашення зовнішньої заборгованості, щоб Україна провела економічні й структурні реформи і утримувала довіру серед інвесторів. Друга частина цих коштів йде до золотовалютних резервів Національного банку України. Поповнення золотовалютних резервів дає можливість стабілізувати національну грошову одиницю, адже сьогодні основний виклик в українській економіці – це падіння вартості національної грошової одиниці, що тягне за собою інфляцію, збільшення цін. І це заходить в інфляційну спіраль, яка повинна бути зупинена», - наголосив він.

Падіння національної грошової одиниці, наголосив глава уряду, пов’язане як з військовими факторами, так і факторами повної недовіри до економіки країни.

«Ухвалення цього пакету законопроектів і прийняття рішення Міжнародним валютним фондом дасть можливість нам отримувати не просто кредити на погашення зовнішніх заборгованостей чи поповнення золотовалютних резервів. Це дасть нам змогу розблокувати в поточному році 3,5 мільярда доларів прямих інвестицій в економіку України», - наголосив він.

Ці кошти, за словами Яценюка, надійдуть від Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових інститутів, і будуть спрямовані «на будівництво доріг, модернізацію української газотранспортної системи, станцію аерації Бортничі, об`єкти житлово-комунального господарства, на енергоефективність в країні - заміну котлів, утеплення будинків – на те, що дає можливість запустити реальну економіку».

«Ми зараз знаходимося в такій ситуації, що у нас немає простих і легких рішень. Але ці рішення дадуть можливість в країні стабілізувати ситуацію і поступово вийти на економічне зростання в 2016 році», - наголосив Яценюк.

«Усвідомлюємо, що низка цих законів мають складне сприйняття в суспільстві. Але витримка і правильні кроки дадуть можливість нам протягом року вийти на поступову як стабілізацію, так і економічне зростання і збільшення як кількості робочих місць, так і заробітних плат. Ми звертаємося до партнерів по коаліції оперативно і швидко прийняти відповідні рішення», - додав він.

Яценюк наголосив, що робиться все для того, «щоб зірвати програму між Україною і Міжнародним валютним фондом».

«Переконаний, що 11 березня, після ухвалення нами сьогодні рішень, Рада директорів МВФ збереться і прийме позитивне для України рішення.