Київ переконав ЄК, що залишається надійним транзитером російського газу - Демчишин

Така позиція була озвучена у понеділок в Брюсселі міністром палива та енергетики України Володимиром Демчишиним в ході тристоронніх газових переговорів, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Украінська сторона переконала Комісію, що ми є надійним партнером-транзитером. І не залежно від того, чи постачають нам (газ) росіяни, той обсяг газу, який є в Україні, в сховищах, який ми добуваємо, який ми отримуємо по реверсному потоку, його достатньо для того, щоб виконувати зобов'язання України перед європейськими партнерами. Не залежно від того, чи будуть постачати чи ні, Україна готова і в стані виконати своі зобов'язання по транзиту", - сказав Демчишин.

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За його словами, в ході переговорів украінська сторона надала матеріали, які підтверджують, що Росія "не виконувала замовлення, які робив Укртрансгаз". "Росія іх не сприймає. ЄК розуміє нашу позицію. Ми ставили завдання отримати від росіян гарантії того, що це не буде відбуватися у майбутньому", - наголосив міністр.