Після таємничого бою до Маріуполя привезли одного загиблого і двох поранених бійців - ЗМІ
04:43, 03 березня 2015Політика
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У маріупольську лікарню в понеділок годин тому привезли трьох поранених бійців. Один із них помер.
Після таємничого бою до Маріуполя привезли одного загиблого і двох поранених бійців / УНІАН
У іншого важке поранення у груди, він у реанімації, пише ТСН.
"Осколкові множинні поранення обличчя і груднини. Прооперували. Стан його середнього ступеня тяжкості. Зараз він стабільний. У свідомості, адекватний, орієнтований. І почувається відносно непогано", - розповів про пораненого завідувач відділення реанімації Віталій Грицай.
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Третій поранений у плече.
Де наші бійці дістали поранення – у штабі коментувати відмовляються.
За інформацією джерел стало відомо, що бій був у селищі Гнутове. Начебто наші спецпризначенці зіткнулися з ворожою диверсійною групою.
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