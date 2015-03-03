Після таємничого бою до Маріуполя привезли одного загиблого і двох поранених бійців - ЗМІ

04:43, 03 березня 2015
Політика
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У маріупольську лікарню в понеділок годин тому привезли трьох поранених бійців. Один із них помер.

УНИАН

 У іншого важке поранення у груди, він у реанімації, пише ТСН.

 "Осколкові множинні поранення обличчя і груднини. Прооперували. Стан його середнього ступеня тяжкості. Зараз він стабільний. У свідомості, адекватний, орієнтований. І почувається відносно непогано", - розповів про пораненого завідувач відділення реанімації Віталій Грицай.

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Третій поранений у плече.

Де наші бійці дістали поранення – у штабі коментувати відмовляються.

За інформацією джерел стало відомо, що бій був у селищі Гнутове. Начебто наші спецпризначенці зіткнулися з ворожою диверсійною групою.

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